Winterpause am Timmelsjoch: Hochalpenstraße bis Frühjahr 2027 gesperrt

Die jährliche Wintersperre am Timmelsjoch ist seit Donnerstag, 12. November, in Kraft. Damit ist die Hochalpenstraße zwischen dem Ötztal in Tirol und dem Passeiertal in Südtirol für den gesamten Verkehr gesperrt. Autofahrer und Motorradfahrer konnten die Passstraße noch bis einschließlich Mittwoch befahren.

Die Passstraße liegt auf bis zu 2509 Metern Seehöhe und ist aufgrund der hochalpinen Lage nicht ganzjährig geöffnet. Als Grund für die Sperre werden von Seiten der Timmelsjoch Hochalpenstraßen AG die winterlichen Verhältnisse angeführt. Bereits vor der Sperre wurde auf der Website darauf hingewiesen, dass „Winterausrüstung erforderlich“ sei.