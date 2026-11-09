Seminarraum oder Partylocation?
Nächste Kneipe steht vor dem Aus: Warum das Innsbrucker Sixty Twenty vielleicht zusperren muss
Das Sixty Twenty Team will sein Lokal retten. Jetzt werden Unterschriften gesammelt, um das Ende zu verhindern.
© Sixty Twenty
Der Mietvertrag am SOWI-Areal im Erdgeschoss des MCI-Innsbruck läuft zwar noch bis 2029, schon jetzt wollen die Betreiber der Kult-Kneipe aber vorsorgen. Mit einer Petition wollen sie die Bar retten. Das MCI pocht auf Abmachungen mit dem Land und die dringende Platznot.
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