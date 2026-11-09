Betrug nach Online-Inserat: Tirolerin und Angehörige verloren mehr als 10.000 Euro

Eine Österreicherin und mehrere ihrer Angehörige sind Anfang November Opfer eines Internetbetrugs geworden. Unbekannte führten von ihren Bankkonten mehrere Überweisungen durch. Der Schaden liegt laut Polizei im niedrigen fünfstelligen Eurobereich.

Die in Tirol lebende Frau hatte auf einer Online-Verkaufsplattform ein Inserat veröffentlicht. Kurz darauf meldete sich über einen Messengerdienst ein angeblicher Kaufinteressent. Er forderte die Verkäuferin dazu auf, ihre Kontodaten auf der Internetseite der Plattform einzugeben und zu bestätigen.

Der übermittelte Link führte jedoch nicht zur echten Verkaufsplattform, sondern zu einer gefälschten Seite. Nachdem die Frau dort ihre Daten eingegeben hatte, überwiesen die Täter Geld von ihrem Konto.