Christkindlmärkte, Lichterzauber und Eislaufen: So weihnachtlich wird es diese Woche in Tirol

Langsam wird es weihnachtlich in Tirol: Am Donnerstag und Freitag starten die ersten Christkindlmärkte, die Lichterparks von „Lumagica“ und gleich zwei große Eislaufangebote in Innsbruck und Reutte. Wir zeigen, welche vorweihnachtlichen Klassiker diese Woche öffnen und was BesucherInnen dort erwartet.