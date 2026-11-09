Startschuss einiger Highlights
Christkindlmärkte, Lichterzauber und Eislaufen: So weihnachtlich wird es diese Woche in Tirol
Lichterglanz, Christkindlmarkt und Eislaufspaß: Mit „Lumagica“ in Innsbruck, der Innsbrucker Bergweihnacht und „Reutte on Ice“ starten diese Woche gleich mehrere vorweihnachtliche Highlights in Tirol.
© Falk/Böhm/Mittermayr
Langsam wird es weihnachtlich in Tirol: Am Donnerstag und Freitag starten die ersten Christkindlmärkte, die Lichterparks von „Lumagica“ und gleich zwei große Eislaufangebote in Innsbruck und Reutte. Wir zeigen, welche vorweihnachtlichen Klassiker diese Woche öffnen und was BesucherInnen dort erwartet.
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