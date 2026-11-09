Attentäter von Krakau tot, verletzte Polizisten als Helden gefeiert

Der bei dem Attentat verletzte Österreicher, dessen Ehefrau erschossen wurde, soll noch diese Woche in die Heimat überstellt werden.

Der Täter der verheerenden Schusswaffenattacke von Krakau ist tot. Gegen 4.30 Uhr am Montagmorgen habe ein Arzt den Tod festgestellt, hieß es seitens der Polizei. Der 24-Jährige krachte auf der Flucht mit einem anderen Auto zusammen und wurde bei der Überwältigung durch Polizisten schwer verletzt. Die Behörden ermittelten gegen ihn wegen Terrorverdachts.

Der bewaffnete Angreifer hatte am Samstag auf dem Marktplatz von Krakau aus einem fahrenden Auto heraus wahllos das Feuer auf Passanten eröffnet und sechs Menschen erschossen, darunter auch eine 51-jährige Niederösterreicherin. Sie und ihr Ehemann, der bei dem Attentat verletzt wurde, waren zu einem Kurzurlaub nach Krakau gereist.

Der verletzte Niederösterreicher befindet sich laut dem österreichischen Außenministerium „in stabilem Zustand“. Der Mann soll ansprechbar sein und noch diese Woche nach Österreich überstellt werden.

Zudem soll der Täter seinen Vater, seine Mutter und seine Schwester in einem Wohnhaus in der Kleinstadt Ostrowiec Swietokryzskie erschossen haben.

Verletzte Polizisten werden als Helden gefeiert

Die beiden Beamten, die sich dem schwer bewaffneten Angreifer in den Weg gestellt hatten, werden in Polen als Helden gefeiert. Eine Spendenaktion für die beiden verletzten Polizisten und ihre Familien hat bereits mehr als sechs Millionen Zloty (umgerechnet rund eineinhalb Millionen Euro) eingebracht. Einer der beiden erlitt nach Medienberichten eine, der andere drei Schusswunden.

Beide wurden nach Angaben der Regionalverwaltung inzwischen aus dem künstlichen Tiefschlaf geholt. „Polizeimeister Jakub Kulik und Polizeimeister Artur Moranski sind wahre Helden“, würdigte Regierungschef Donald Tusk die beiden Beamten bereits am Tatabend bei X. Sie hätten wahrscheinlich viele Leben gerettet und dabei das Risiko in Kauf genommen, dass sie selbst ihr Leben verlieren könnten.

Auch jene Ärzte, die sich um die Verletzten gekümmert haben , sollen geehrt werden.

500 Schuss Munition entdeckt

Die Schusswaffenattacke vom Samstag hätte noch schlimmer enden können: „Bei dem Attentäter sowie in seinem Auto wurden vier Schusswaffen und etwa 500 Schuss Munition entdeckt“, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Montag. Das Motiv der Tat bleibe allerdings weiter ungeklärt, so die Staatsanwaltschaft. (TT, dpa, APA)