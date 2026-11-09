Baustart in Wiesing: Erste Arbeiten für neue Innbrücke

In Wiesing haben die Vorarbeiten für den Neubau der Innbrücke an der Autobahn-Anschlussstelle begonnen. Bis Weihnachten entstehen rund 1,6 Kilometer Baustraßen für die schweren Gerätschaften. Trotz der Baustelle soll der Verkehr ohne Einschränkungen fließen, die Hauptarbeiten starten im Frühjahr 2027.

Wiesing – Die Erneuerung der Autobahn-Anschlussstelle Wiesing geht in ihre erste Phase. Seit Oktober laufen vor Ort die Vorbereitungen für den Bau der neuen Innbrücke. Im Nordwesten und Nordosten des Baufelds legen Bautrupps derzeit zwei Baustraßen mit einer Gesamtlänge von rund 1,6 Kilometern an. Diese Zuwege sind erforderlich, um die Standorte der künftigen Brückenpfeiler direkt am Uferbereich des Inns für Baustellenfahrzeuge und schwere Maschinen erreichbar zu machen. Das teilt das Land in einer Aussendung mit.

Trotz der Maßnahmen soll es dadurch während der Vorarbeiten und auch bei den späteren Hauptbauarbeiten zu keinen Verkehrsbehinderungen auf der Straße kommen. Denn der Verkehr rollt ungestört über die bestehende Brücke weiter. Auswirkungen gibt es jedoch auf die unmittelbare Umgebung: Ein Radweg im Nordwesten wird auf einer Länge von rund 300 Metern verlegt. Zudem erfordern die Arbeiten nahe der ÖBB-Bahnstrecke eine genaue Abstimmung mit dem Bahnbetrieb. Für die Trassen der Baustraßen sind Rodungen notwendig – der Großteil dieser Flächen wird nach Abschluss des Brückenbaus wieder aufgeforstet.

Stauzeiten soll verringert werden

„Nach Planung geht es jetzt vor Ort los. Die Baustraßen sind eine Voraussetzung für die Errichtung der neuen Innbrücke. Diese wird gemeinsam mit einem Kreisverkehr für Sicherheit, einen Verkehrsfluss und weniger Stau- und Wartezeiten im Zillertal beim talauswärts fahrenden Verkehr führen. Nach dem Abschluss der Sanierung des Brettfalltunnels ist das ein Meilenstein“, betont Straßenbaureferent Josef Geisler.

Visualisierung mit Blickrichtung Innsbruck: Die beiden Innbrücken und der neue Kreisverkehr aus der Vogelperspektive. © Land Tirol

Das Projekt entsteht in Kooperation des Landes Tirol mit der ASFiNAG. Das Gesamtpaket umfasst neben der neuen Brücke einen Kreisel südlich der Inntalautobahn (A 12) sowie eine neue Auffahrtsspur in Richtung Kufstein. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 54 Millionen Euro.