Kurz vor Weltcup-Auftakt: Ex-Weltmeisterin beendet überraschend die Karriere

Erst vor wenigen Wochen kürte sich Ema Klinec im Sommer Grand Prix der Skispringerinnen zur Gesamtsiegerin, nun macht sie abrupt Schluss.

Ljubljana ‒ Ex-Weltmeisterin Ema Klinec aus Slowenien hat am Montag, weniger als zwei Wochen vor dem Weltcup-Auftakt in Lillehammer, überraschend das Ende ihrer Skisprung-Karriere verkündet. Ende Oktober hatte die 28-Jährige noch die Grand-Prix-Gesamtwertung für sich entschieden. Im vergangenen Winter kämpfte die Normalschanzen-Weltmeisterin von 2021 aber mit gesundheitlichen Problemen und verpasste den Großteil der Saison inklusive der Olympischen Spiele in Italien.

Im Weltcup gelang Klinec 2021 und 2023 jeweils ein Sieg, insgesamt holte die ehemalige Skiflug-Weltrekordlerin 31 Podestplätze. 2022/23 war sie im Gesamtweltcup Dritte. Bei Weltmeisterschaften eroberte sie neben der Goldenen in Oberstdorf mit Slowenien 2021, 2023 und 2025 auch noch drei Team- und Mixed-Medaillen. „Schon vor zwei Jahren habe ich darüber nachgedacht, habe dann aber meine Karriere fortgesetzt. Doch jetzt ist es wirklich vorbei„, sagte die 28-Jährige bei einer Pressekonferenz in Ljubljana.