21-Jährige stürzte am Karwendelsteig 120 Meter in den Tod

Die Frau wollte mit ihrem Ehemann die Westliche Karwendelspitze besteigen. Auf etwa 2000 Metern Seehöhe – es herrschten winterliche Verhältnisse – stürzte sie ab und wurde tödlich verletzt.

Ein Bergunfall im Karwendel hat am Sonntagnachmittag ein tödliches Ende genommen. Eine 21-Jährige stürzte am Karwendelsteig über steiles Felsgelände ab. Für die junge Frau aus Norddeutschland kam jede Hilfe zu spät.

Die Wanderin war gemeinsam mit ihrem 25-jährigen Ehemann von bayerischer Seite aus zu einer Tour auf die Westliche Karwendelspitze (2385 Meter) aufgebrochen. Oberhalb von 1900 Metern herrschten laut Polizei bereits winterliche Verhältnisse.

120 Meter abgestürzt

Gegen 15.30 Uhr dürfte die Frau im Bereich einer drahtseilversicherten Stelle auf etwa 2000 Metern Höhe ausgerutscht sein. Sie stürzte daraufhin rund 120 Höhenmeter über steiles Felsgelände ab. „Ihr Ehemann verlor sie während des Sturzes aus den Augen“, heißt es von der bayerischen Polizei. Da ein Abstieg im schwierigen Gelände für ihn nicht möglich war, setzte er umgehend einen Notruf ab.

Die Besatzung eines Rettungshubschraubers sowie zwei Flugretter der Bergwacht Mittenwald konnten allerdings nur noch den Tod der 21-Jährigen feststellen. Ihr Ehemann wurde mit dem Hubschrauber ins Tal gebracht und anschließend von einem Kriseninterventionsteam betreut.