„Orange the World“: Schwaz setzt starkes Zeichen gegen Gewalt

Mit leuchtenden Symbolen, Kunstinstallationen und konkreten Hilfsangeboten engagiert sich die Stadt Schwaz im Spätherbst verstärkt für die Rechte von Frauen und Mädchen. Im Zentrum der Initiativen rund um die internationale Kampagne „Orange the World“ stehen Gewaltprävention, Selbstbehauptung und Geschlechtergerechtigkeit.

Schwaz – Vom 25. November bis zum 10. Dezember setzen orangefarbene Sterne in Schaufenstern und öffentlichen Gebäuden ein sichtbares Signal: Gewalt gegen Frauen hat keinen Platz in der Gesellschaft. Erstmals dehnt sich die Aktion von der Silberstadt auch auf die Nachbargemeinden Jenbach und Eben am Achensee aus. Bereits ab 18. November verwandelt sich zudem das Schwazer Rathaus in einen Ausstellungsraum. Schülerinnen und Schüler der Berufsschule GARAMO (Garten, Raum und Mode) gestalten gemeinsam mit ihrer Lehrerin Irmgard Streit drei floristische Kunstwerke zur Gewaltprävention.

Ab 1. Dezember zieht ein weiteres Kunstprojekt in das Rathaus ein. Das internationale Projekt „SOLANGE“ der Innsbrucker Künstlerin Katharina Cibulka macht mit pinkem Tüll auf Baustellennetzen auf fehlende Gleichberechtigung aufmerksam. Neben der bis 15. Dezember laufenden Ausstellung findet am Eröffnungstag um 17 Uhr ein „Visual Talk“ im zweiten Stock des Rathauses statt.

Selbstbehauptungskurse

Neben Kunst setzt die Stadt Schwaz auf praktische Unterstützung im Alltag. Der Regisseur und Schauspieler Markus Plattner leitet im Jugendzentrum Yunit Selbstbehauptungskurse für Frauen und Mädchen ab 16 Jahren. Um sichere Wege in der Nacht zu gewährleisten, läuft die Abrechnung des Frauen-Nachttaxis seit Februar 2026 über die App „Calemo“. Die Raiffeisen-Regionalbank Schwaz-Wattens unterstützt die Initiative mit 1000 Euro, Gutscheine sind im Bürgerinnen- und Bürgerservice erhältlich. Mit der Initiative „Stadt ohne Partnergewalt“ (StoP) bietet die Gemeinde zudem Aushänge für Stiegenhäuser an, die Tipps für Zivilcourage im Wohnumfeld liefern.