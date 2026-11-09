Lesung am 13. November in Jenbach findet nicht statt

Ein besonderer literarisch-kulinarischer Abend war in Jenbach geplant: Am 13. November hatten der etablierte Autor Rodolfo Baldassarri und der junge Nachwuchsautor Florian Wenzel zu einer gemeinsamen Lesung im italienischen Restaurant L‘Antica Cantina eingeladen. Die Lesung wurde abgesagt. Laut Florian Wenzel sei es bei Baldassarri zu Terminkollisionen gekommen.