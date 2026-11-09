Sieben Awards vergeben
Gault&Millau zeichnete Tirols Gastro-Stars aus: Das sind die Preisträger
Ein verdienter Ritterschlag: Gault&Millau Herausgeber Karl (l.) und Martina Hohenlohe (r.), Transgourmet Österreich GF Thomas Panholzer mit dem „Culinary Ambassador Tirol“ Benjamin Parth und seiner Frau Sarah.
© Gault&Millau
Von der kulinarischen Königsklasse bis zum besten Wirtshaus: Bei der Premiere der Gault&Millau Tirol Awards wurde Kematen zum Treffpunkt der heimischen Gastronomie-Prominenz. Benjamin Parth holte sich den Titel „Culinary Ambassador Tirol“. Doch auch sechs weitere Preisträger sorgten für große Bühne und verdiente Glücksmomente.
Kommentare