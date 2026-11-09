Gault&Millau zeichnete Tirols Gastro-Stars aus: Das sind die Preisträger

Von der kulinarischen Königsklasse bis zum besten Wirtshaus: Bei der Premiere der Gault&Millau Tirol Awards wurde Kematen zum Treffpunkt der heimischen Gastronomie-Prominenz. Benjamin Parth holte sich den Titel „Culinary Ambassador Tirol“. Doch auch sechs weitere Preisträger sorgten für große Bühne und verdiente Glücksmomente.