Petition gestartet
Zeichen gegen Gewalt an Obdachlosen: Innsbrucker Promenade soll umbenannt werden
Symbolisch wurde die Promenade bereits bei der Aktion vergangene Woche umbenannt. Mit einer Petition soll der Innsbrucker Gemeinderat davon überzeugt werden, das auch offiziell zu tun.
© Theresa Aigner
1994 wurde der wohnungslose Wolfgang Tschernutter von zwei Jugendlichen derartig misshandelt, dass er an den Folgen starb. Mehr als 30 Jahre später ist Gewalt gegen Obdachlose immer noch ein Thema, eine Petition setzt sich dafür ein, in Innsbruck ein sichtbares Zeichen dagegen zu setzen.
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