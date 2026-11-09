Gerissene Bremsscheibe und blanker Reifen: Innsbrucker Polizei stoppte Lkw

Eine gerissene Bremsscheibe, eine blockierende Achse und ein völlig abgefahrener Reifen: Bei der Kontrolle eines Sattelschleppers in Innsbruck hat die Polizei am Montag zahlreiche teils gravierende technische Mängel festgestellt.

Auch bei den Lenk- und Ruhezeiten dürfte es der Fahrer nicht allzu genau genommen haben. Der 57-jährige Spanier hatte den Lkw laut der Verkehrsinspektion teilweise ohne Fahrerkarte gelenkt. Ruhezeiten soll er zudem vorschriftswidrig nachgetragen haben.

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Für eine genauere Untersuchung wurde der Sattelzug in die Prüfhalle des Landes Tirol gebracht. Dort kamen die technischen Mängel zum Vorschein. Besonders auffällig: Eine Bremsscheibe war gerissen, eine Achse blockierte ständig. Ein Reifen war derart stark abgefahren, dass bereits das Gewebe sichtbar war.