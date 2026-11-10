Türkei: Mindestens 17 Tote bei Explosion in Stahlwerk

Tödliches Unglück in einem Stahlwerk im Westen der Türkei: Bei einer Explosion sind mindestens 17 Menschen ums Leben gekommen. Zwölf weitere Menschen wurden außerdem bei dem Vorfall verletzt, wie türkische Behörden am Montag mitteilten. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan erklärte, es müsse nun geklärt werden, wie es zu diesem "tragischen Vorfall" habe kommen können und "ob Fahrlässigkeit vorlag".

Der Bruder eines der Todesopfer zündete sich türkischen Medienberichten zufolge aus Protest selbst an und wurde ins Krankenhaus gebracht.

Erdogan hatte ursprünglich von 16 Todesopfern gesprochen. Weitere 13 Menschen seien bei der Explosion verletzt worden, zwei von ihnen lebensgefährlich, teilte der türkische Präsident mit. Der türkische Gesundheitsminister Kemal Memisoglu korrigierte die Zahl der Todesopfer später auf 17, nachdem einer der Schwerverletzten seinen Verletzungen erlegen war.

Die heftige Explosion hatte auf dem Werksgelände des Habas-Konzerns in Aliaga etwa 60 Kilometer nördlich der Millionenstadt Izmir auch einen Brand ausgelöst. Bei Arbeiten zum Austausch eines Kessels sei ein Kran in einen Hochofen gestürzt, "was eine Explosion in dem dahinter liegenden Stahlwerk auslöste", sagte der Gouverneur der Provinz Izmir, Süleyman Elban.

Der 52-jährige Arbeiter Yasin Cetiner sagte der Nachrichtenagentur AFP, der Kran habe einen riesigen Behälter mit geschmolzenem Stahl fallen lassen. "Das Kranseil ist gerissen, und infolgedessen sind etwa 120 Tonnen flüssiger Stahl auf den Ofen gefallen", sagte der Augenzeuge. "Da sich im Inneren des Ofens wassergekühlte Paneele befinden, hat der flüssige Stahl beim Kontakt mit dem Wasser darunter eine Wasserstoffexplosion ausgelöst", fügte er hinzu. Ein weiterer Augenzeuge sagte, der Unfall habe sich wie ein "Erdbeben" angefühlt.

Auf Bildern vom Unglücksort waren eine große Rauchwolke und Flammen zu sehen, die über der Fabrik aufstiegen. Nach Angaben des Bürgermeisters von Izmir, Cemil Tugay, handelt es sich bei den Opfern um Arbeiter des Stahlwerks.

Die Oppositionspartei DEM bezeichnete den Vorfall als "inakzeptabel". Die Ursachen der Explosion sowie "jegliche Fahrlässigkeit und jegliche Versäumnisse bei der Aufsicht müssen vollkommen transparent aufgeklärt werden, und kein Verantwortlicher darf ungestraft bleiben", forderte DEM. Arbeitnehmerverbände beklagen, dass es in dem Werk seit langem Sicherheitsprobleme gebe. Habas wollte sich auf AFP-Anfrage nicht dazu äußern. Laut Berichten der Zeitung "Evrensel" waren in den vergangenen zehn Jahren mindestens elf Arbeiter bei der Arbeit in der Fabrik in Aliaga ums Leben gekommen.