WWF in Sorge um heimische Fischotter-Bestände

Knapp 4.000 Fischotter gibt es laut WWF in ganz Österreich, jedoch sieht die NGO die heimischen Bestände in Gefahr: Mit pauschalen Tötungsfreigaben für die streng geschützten Raubtiere würden die Bundesländer laut einer aktuellen WWF-Analyse das EU-Artenschutzrecht untergraben. Vier Länder würden im Rahmen ihrer Kontingente die Tötung von insgesamt bis zu 186 Fischottern pro Jahr erlauben, ohne die Fälle einzeln behördlich zu prüfen, hieß es in einer Aussendung am Dienstag.

In den Salzburger "Freizonen" sind darüber hinaus weitere Tötungen ohne zahlenmäßige Obergrenze zulässig. Zugleich fehlen überall ausreichende Schutzvorkehrungen für Muttertiere und ihren Nachwuchs, kritisierte die Naturschutzorganisation. "Die Landesregierungen höhlen den europäischen Artenschutz aus. Sie müssen pauschale Tötungsfreigaben durch sorgfältige Einzelfallprüfungen ersetzen", forderte die WWF-Expertin Sarah Stöger. Die Länder sollten zudem mehr geschädigte Flüsse renaturieren und wirksame Schutzmaßnahmen an Fischteichen fördern.

Eine Zusammenstellung auf Basis von Hochrechnungen der Bundesländer und Informationen des WWF zeigt, dass mit 1.148 Tieren in der Steiermark (2024) der größte Bestand vorhanden ist, gefolgt von 1.085 Exemplaren in Niederösterreich (2023). In diesen zwei Bundesländern findet sich also mehr als die Hälfte des Gesamtbestands. Es folgen Oberösterreich mit 651 Tieren (2021), 513 in Kärnten (2025) bis zu 261 in Salzburg (2021), 216 im Burgenland (2023) und 71 in Tirol (2020). Für Wien und Vorarlberg fehlen Bestandsschätzungen, es gebe aber auch dort schon mehrere Fischotter-Sichtungen.

Bei den Tötungsfreigaben liegt jedoch Kärnten mit 55 Fischotter vorne, 51 sind es in Oberösterreich, 50 in Niederösterreich und 30 in Salzburg. Kärnten erlaube zudem weiterhin den Einsatz qualvoller "Conibear-Fallen" und kündigt deren Aus erst für 2027 an - und Niederösterreich halte sogar trotz dokumentierter Rückgänge der Fischotterdichte an seinen Freigaben fest.