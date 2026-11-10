Ersatzgeschwächte Raptors unterliegen Memphis in NBA 102:118

Jakob Pöltl und die stark ersatzgeschwächten Toronto Raptors haben am Montagabend (Ortszeit) in der National Basketball Association (NBA) die fünfte Niederlage im zehnten Saisonspiel hinnehmen müssen. Die Kanadier verloren gegen die Memphis Grizzlies 102:118. Der 31-jährige Center aus Wien zeigte mit 18 Punkten, acht Rebounds, zwei Assists, einem Steal sowie einer Saisonbestleistung von vier Blocks auf. Er war 30:56 Minuten im Einsatz.

Toronto musste wie schon zuletzt in Milwaukee neben Kawhi Leonard auch auf die ebenfalls verletzten Scottie Barnes und Immanuel Quickley verzichten. Hinzu kam der krankheitsbedingte Ausfall von Collin Murray-Boyles. Pöltl und die verbliebenen Raptors bewiesen Kampfgeist pur und ließen sich trotz Personalmangels nie wirklich abschütteln. So blieb die Partie bis Mitte des Schlussviertel offen, ehe die Grizzlies nach zuletzt drei Niederlagen jubelten.

Österreichs NBA-Pionier übertraf mit seinem dritten Treffer aus dem Spiel die Marke von 3.000 erzielten Punkten im Dress der Raptors. Pöltl hält nun bei 3.013 Zählern für die Kanadier. Am Mittwoch trifft Toronto auf die Boston Celtics, die am Vortag noch bei den Philadelphia 76ers gastieren.