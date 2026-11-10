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Kommentar
Die Verjüngung der Macht
Kommentarvon Peter Nindler
Die erwartete Hofübergabe im Bauernbund ist kein Schlusspunkt, vielmehr ein Signal. Die Tiroler VP bringt ihre Bünde für den Wahlkampf in Stellung. Folgt der Arbeitnehmerflügel?
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