Kommentar

Die Verjüngung der Macht

Peter Nindler

Kommentarvon Peter Nindler

Die erwartete Hofübergabe im Bauernbund ist kein Schlusspunkt, vielmehr ein Signal. Die Tiroler VP bringt ihre Bünde für den Wahlkampf in Stellung. Folgt der Arbeitnehmerflügel?

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