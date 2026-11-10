Arbeitsunfall am Kaunertaler Gletscher: Bretter klemmten 42-Jährigen auf Pistengerät ein

Bei einem Arbeitsunfall am Kaunertaler Gletscher ist am Montagvormittag ein 42-Jähriger verletzt worden. Verrutschte Bretter klemmten den Mann auf der Ladefläche eines Pistengerätes ein, wie die Polizei berichtet.

Die Arbeiter transportierten die Bretter gegen 11.30 Uhr mit einem Pistengerät. Als die Ladung während der Fahrt verrutschte, hielt der Fahrer an. Ein anderer Arbeiter versuchte daraufhin, die Spanngurte nachzuziehen.