Gewalt überlagert Forderungen
Was die Jugendproteste in Europa eint, sie trennt und wie ihre Aussichten auf Erfolg sind
Ein Plakat einer GenZ-Demonstration in Hannover, das stellvertretend für diese Proteste unterschiedlichste Forderungen mit Kritik an Wehrpflicht und Politik verbindet.
© imaogo/Alahmed
Die aktuellen Jugendproteste in zahlreichen Ländern Europas sind kaum vergleichbar, sagen Wissenschafter der Uni Innsbruck. Um ihre Ziele zu erreichen, müssten die Bewegungen allerdings ganz bestimmte Kriterien erfüllen, was gar nicht so einfach ist.
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