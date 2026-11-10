Explosion in türkischem Stahlwerk: Mindestens 17 Tote und mehrere Verletzte

Bei einer heftigen Explosion in einem Stahlwerk in der Türkei nahe der Millionenstadt Izmir sind mindestens 17 Arbeiter ums Leben gekommen. Auslöser dürfte ein Kranunfall mit flüssigem Stahl gewesen sein. Die Behörden prüfen nun auch mögliche Fahrlässigkeit.

Tödliches Unglück in einem Stahlwerk im Westen der Türkei: Bei einer Explosion sind am Montag mindestens 17 Menschen ums Leben gekommen. Zwölf weitere Menschen wurden außerdem bei dem Vorfall verletzt, wie türkische Behörden am Montag mitteilten. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan erklärte, es müsse nun geklärt werden, wie es zu diesem „tragischen Vorfall“ habe kommen können und „ob Fahrlässigkeit vorlag“.

Der Bruder eines der Todesopfer zündete sich türkischen Medienberichten zufolge aus Protest selbst an und wurde ins Krankenhaus gebracht.

Explosion löste Brand aus

Die heftige Explosion hatte auf dem Werksgelände des Habas-Konzerns in Aliaga etwa 60 Kilometer nördlich der Millionenstadt Izmir auch einen Brand ausgelöst. Bei Arbeiten zum Austausch eines Kessels sei ein Kran in einen Hochofen gestürzt, „was eine Explosion in dem dahinter liegenden Stahlwerk auslöste“, sagte der Gouverneur der Provinz Izmir, Süleyman Elban.

Ein Augenzeuge berichtete, ein Kranseil sei gerissen und rund 120 Tonnen flüssiger Stahl seien auf den Ofen gestürzt. Beim Kontakt mit Wasser sei es daraufhin zur Explosion gekommen. Ein weiterer Augenzeuge sagte, der Unfall habe sich wie ein „Erdbeben“ angefühlt.

Auf Bildern vom Unglücksort waren eine große Rauchwolke und Flammen zu sehen, die über der Fabrik aufstiegen. Nach Angaben des Bürgermeisters von Izmir, Cemil Tugay, handelt es sich bei den Opfern um Arbeiter des Stahlwerks.

Bangen nach der Explosion: Angehörige warten vor der Notaufnahme eines Krankenhauses in Izmir. © MURAT KOCABAS

Opposition fordert Aufklärung

Auch die Oppositionspartei DEM forderte eine vollständige Aufklärung möglicher Versäumnisse und bezeichnet den Vorfall als „inakzeptabel“. Arbeitnehmerverbände beklagen, dass es in dem Werk seit langem Sicherheitsprobleme gebe. Habas wollte sich auf AFP-Anfrage nicht dazu äußern. Laut Berichten der Zeitung Evrensel waren in den vergangenen zehn Jahren mindestens elf Arbeiter bei der Arbeit in der Fabrik in Aliaga ums Leben gekommen.