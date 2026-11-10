Wir und die Anderen: Bildung in der Migrations-gesellschaft

Wenn über Migration und Bildung gesprochen wird, dauert es meist nicht lange, bis Defizite benannt werden: zu wenig Deutsch, zu wenig Integration, zu wenig Bildungserfolg. Reflexartig rückt der Migrationshintergrund in den Mittelpunkt der Betrachtung. Aber wer sind eigentlich die Kinder, über die wir sprechen? Das Kind, dessen Eltern zum Studium nach Österreich gekommen sind? Die Jugendliche, die vor einem Krieg geflüchtet ist? Ein in Tirol geborenes Kind, dessen Großeltern zur Arbeit nach Österreich kamen?