Beim Training in Gurgl verletzt: Slalom-Star droht Saison-Aus

Noch bevor die Saison der Slalom-Artisten am Wochenende in Levi (Damen/Samstag, Herren/Sonntag – jeweils 10.00 Uhr/live TT.com-Ticker) eröffnet wird, gibt es einen prominenten Ausfall zu beklagen. Wie der italienische Skiverband (FISI) mitteilte, verletzte sich Tommaso Sala im Training in Gurgl schwer.

Nach nur wenigen Toren schwang der 31-Jährige, der im Weltcup bislang zehnmal in die Top Ten fuhr, ab und klagte über Knieschmerzen. Es besteht der Verdacht auf einen Kreuzbandriss. Es wäre der bereits zweite seiner Karriere.

Weitere Untersuchungen sollen nun Klarheit über die Schwere der Verletzung geben. Bei Olympia verpasste Sala in der Team-Kombination als Fünfter an der Seite von Dominik Paris um 0,13 Sekunden die Silbermedaille. Nun setzte es den nächsten Tiefschlag für den charismatischen Skiläufer aus Valdisotto.