„Reformpartner“ im Endspurt
„Mehr als eine Drei wird es nicht“: Zwischenbilanz zur großen Staatsreform
Bund, Länder und Gemeinden haben die Reformpartnerschaft vor eineinhalb Jahren feierlich gestartet. Einige der nun erzielten Ergebnisse hätten auch schneller erreocht werden können, meint der Föderalismusexperte Peter Bußjäger.
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Föderalismusexperte Peter Bußjäger erkennt die Ergebnisse der Reformpartnerschaft an. Der „ganz große Wurf“ zeichne sich aber nicht ab, schränkt er ein.
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