Süße Baby-Bilder
Ex-Weltmeisterin und Streif-Sensation freuen sich über Nachwuchs: „Jetzt sind wir vier“
Im vergangenen Juni gaben sich Noen und Muzaton das Ja-Wort.
© Instagram/Noens
Bei Nastasia Noens und Maxence Muzaton geht es Schlag auf Schlag. Im Oktober 2025 wurden die inzwischen zurückgetretene Ex-Weltmeisterin (Team-Bewerb 2017 in St. Moritz) und der Speed-Spezialist (2026 sensationell Dritter in der Kitzbühel-Abfahrt) erstmals Eltern. Im vergangenen Juni läuteten für das französische Ski-Traumpaar dann die Hochzeitsglocken. Auf den Fotos war bei Noens wieder ein Babybauch zu entdecken.
Vier Monate später war es dann so weit: Auf Instagram verkündeten die Ski-Asse, dass ihr zweites Kind am 17.10. das Licht der Welt erblickte. „Jetzt sind wir vier“, schrieben die frisch gebackenen Eltern auf Instagram. Name und Geschlecht des Kindes verrieten die beiden nicht. (TT.com)
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