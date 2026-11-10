Ex-Weltmeisterin und Streif-Sensation freuen sich über Nachwuchs: „Jetzt sind wir vier“

Bei Nastasia Noens und Maxence Muzaton geht es Schlag auf Schlag. Im Oktober 2025 wurden die inzwischen zurückgetretene Ex-Weltmeisterin (Team-Bewerb 2017 in St. Moritz) und der Speed-Spezialist (2026 sensationell Dritter in der Kitzbühel-Abfahrt) erstmals Eltern. Im vergangenen Juni läuteten für das französische Ski-Traumpaar dann die Hochzeitsglocken. Auf den Fotos war bei Noens wieder ein Babybauch zu entdecken.