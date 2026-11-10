Ärztekammer: „Blanker Hohn“
Mit jedem Wehwehchen zum Arzt? Ein ÖGK-Boss und das fehlende Ohr am Patienten
Die Opposition kritisiert, ÖGK-Chef MCDonald habe kein rechtes Ohr für die Sorgen der PatientInnen. Der Streit mit der Ärztekammer wird heftiger.
© APA/Gindl
ÖGK-Chef Peter McDonald eckt mit seinem Befund zum Gesundheitssystem an. Gesundheitslandesrätin Hagele fordert Ende der Verantwortungs-Hickhacks, Ärztekammer ortet „blanken Hohn“ und die Opposition sieht die Probleme hausgemacht.
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