Ärztekammer: „Blanker Hohn“

Mit jedem Wehwehchen zum Arzt? Ein ÖGK-Boss und das fehlende Ohr am Patienten

Die Opposition kritisiert, ÖGK-Chef MCDonald habe kein rechtes Ohr für die Sorgen der PatientInnen. Der Streit mit der Ärztekammer wird heftiger.
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Liane PircherManfred Mitterwachauer

Von Liane Pircher, Manfred Mitterwachauer

ÖGK-Chef Peter McDonald eckt mit seinem Befund zum Gesundheitssystem an. Gesundheitslandesrätin Hagele fordert Ende der Verantwortungs-Hickhacks, Ärztekammer ortet „blanken Hohn“ und die Opposition sieht die Probleme hausgemacht.

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