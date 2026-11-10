Hühnerfabrik in Silz? Foto von Protest sorgte für hohen Blutdruck

Auf ein Leintuch gepinselt, in großen schwarzen und roten Lettern, hängt ein zweckentfremdetes Leintuch auf einer Hecke. „Keine Hühnerfabrik in Silz!!!“ ist dort zu lesen. Online sorgte das Foto von diesem Aufschrei in der eigentlich gar nicht betroffenen Inntalgemeinde am Wochenende für Aufregung. Was dahinter steckt.