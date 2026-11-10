Aufregung im Netz
Hühnerfabrik in Silz? Foto von Protest sorgte für hohen Blutdruck
Der Bildautor konnte nicht ermittelt werden, wohl aber der Ort des Geschehens: Dieser lag nicht in Silz in Tirol sondern in der namensgleichen Gemeinde in Mecklenburg.
© anonym
Auf ein Leintuch gepinselt, in großen schwarzen und roten Lettern, hängt ein zweckentfremdetes Leintuch auf einer Hecke. „Keine Hühnerfabrik in Silz!!!“ ist dort zu lesen. Online sorgte das Foto von diesem Aufschrei in der eigentlich gar nicht betroffenen Inntalgemeinde am Wochenende für Aufregung. Was dahinter steckt.
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