Neue Ziele nach Weltcup-Ära: Ski Club Lienz will Mitgliederzahl verdoppeln

Nach dem Aus für die Damen-Weltcuprennen am Hochstein richtet der Ski Club Lienz den Blick nach vorne. Bei der Generalversammlung bilanzierte der Verein vier erfolgreiche Jahre, bestätigte die Vereinsführung und präsentierte Pläne für die Zukunft auf dem Zettersfeld.

Lienz - Eine traditionsreiche Ära ging im Dezember 2023 zu Ende: Nach 26 Weltcuprennen seit dem Jahr 1969 verabschiedete sich der alpine Skizirkus vom Hochstein. Weil der Winterbetrieb am Lienzer Hausberg eingestellt wurde, verlegt der Ski Club Lienz sein Zentrum nun komplett auf das Zettersfeld. Dort soll künftig das sportliche Herz der Trainings- und Wettkampfarbeit schlagen.

Die Bilanz der vergangenen vier Jahre fällt trotz des Umbruchs stark aus: Der Verein organisierte 34 Sportveranstaltungen mit rund 2400 Teilnehmerinnen und Teilnehmern – darunter Fixpunkte wie die Stadt- und Vereinsmeisterschaften, das SCL Kids Race sowie die SCL Zettersfeld Trophy.

Starke Nachwuchsarbeit und sportliche Aushängeschilder

Besonderes Gewicht legt der Klub auf den Nachwuchs. Bei sieben Kinderskikursen machten die Trainer insgesamt 648 Kinder mit dem Schneesport vertraut. Ein Kern von rund 30 jungen Rennläuferinnen und Rennläufer absolvierte 215 Trainingseinheiten und fuhr zahlreiche Podestplätze bei regionalen, nationalen und internationalen Bewerben ein. Zu den sportlichen Aushängeschildern des Vereins gehören derzeit Kilian Pramstaller, Nicolas Tabernig sowie Lorena und Leonas Plankensteiner.

© Ski Club Lienz

Mitgliederzahl soll steigen

Bei den Neuwahlen im Rahmen der Generalversammlung bestätigten die anwesenden Mitglieder das bestehende Präsidium: Carmen Ebner führt den Verein weiterhin als 1. Präsidentin und Geschäftsführerin. Ihr zur Seite stehen Werner Frömel (2. Präsident, Finanzen und Sponsoring) sowie Stefan Mutschlechner (3. Präsident, Sport und Rennorganisation). Das Team verstärken Nico Warscher als neuer Schriftführer und Jakob Ebner als sein Stellvertreter.

Derzeit zählt der Ski Club Lienz 507 Mitglieder, darunter 213 Kinder und Jugendliche. Diese Zahl soll in den kommenden Jahren kräftig wachsen: Bis Ende 2030 peilt der Vorstand eine Verdopplung auf 1000 Mitglieder an.

Großveranstaltungen und Wertschöpfung für die Region

Für die Zukunft hat sich der Verein viel vorgenommen. In Zusammenarbeit mit der Stadt Lienz, dem Tourismusverband Osttirol und der Lienzer Bergbahnen AG plant der Klub jährlich mindestens drei nationale und internationale Skirennen beziehungsweise Konzernmeisterschaften mit jeweils 300 bis 500 Aktiven. Ein Höhepunkt im Veranstaltungskalender wird die Ausrichtung des Interbancario im Jahr 2028 sein.