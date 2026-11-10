Eisenbahner Stadtkapelle Lienz lädt zum Konzert „Trag mi, Wind“

Am Samstag, dem 21. November, lädt die Eisenbahner Stadtkapelle Lienz zu einem Konzertabend. Ab 19.30 Uhr verwandelt sich die Klosterkirche in Lienz unter dem Motto „Trag mi, Wind“ in die Kulisse für ein Kirchenkonzert voller musikalischer Vielfalt.

Lienz - Der musikalische Bogen spannt sich von Filmmusik über Fanfarenklänge bis hin zu Sakralmusik. Die Eisenbahner Stadtkapelle wird erstmals unter der Leitung ihres neuen Kapellmeisters Michael Mattersberger aufspielen. Durch den Abend führt Heike Förster.