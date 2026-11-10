Bestgereihter im Hearing
Brisante Personal-Rochade: Deflorian wird neuer Chef im Krankenhaus Hochzirl
Nach Jahren an der Spitze der Tirol Kliniken tauscht Stefan Deflorian die Konzernperspektive wieder gegen die Arbeit vor Ort. In Hochzirl/Natters möchte er künftig stärker operativ wirken.
© Patrick Steiner
Nach 20 Jahren als Geschäftsführer der Tirol Kliniken verabschiedet sich Stefan Deflorian in einem Jahr nach Hochzirl/Natters. Seine Funktion in der Spitalsholding wird jetzt ausgeschrieben.
Kommentare