Bestgereihter im Hearing

Brisante Personal-Rochade: Deflorian wird ab 2028 neuer Chef im Krankenhaus Hochzirl

Nach Jahren an der Spitze der Tirol Kliniken tauscht Stefan Deflorian die Konzernperspektive wieder gegen die Arbeit vor Ort. In Hochzirl/Natters möchte er künftig stärker operativ wirken.
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Peter Nindler

Von Peter Nindler

Nach 20 Jahren als Geschäftsführer der Tirol Kliniken verabschiedet sich Stefan Deflorian in einem Jahr nach Hochzirl/Natters. Seine Funktion in der Spitalsholding wird jetzt ausgeschrieben.

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