Dank Liechtensteiner Geld: Kolpinghaus Lienz ist nun fertig saniert

Nach jahrelangen Modernisierungsarbeiten präsentiert sich das Kolpinghaus Lienz in neuem Glanz. Über eine Million Euro flossen in den vergangenen zehn Jahren in die Erneuerung des Hauses. Ohne einen ausländischen Gönner wäre das nicht möglich gewesen.

Lienz - Nach mehr als vier Jahrzehnten bestand im Lienzer Kolpinghaus deutlicher Sanierungsbedarf. Im vergangenen Sommer nahm die Vereinigung die letzte große Etappe in Angriff: die komplette Neugestaltung des Parterrebereiches samt Seminarräumen und Gastlokal. Die Lienzer Innenarchitektin Silvia Schneider zeichnet für das neue Raumkonzept verantwortlich. Bereits beim Eintreten fällt den Gästen an der Frontfassade ein Kunstwerk des Künstlers Sigi Schusteritsch ins Auge.

© Kolping Lienz

Die Gesamtinvestitionen der vergangenen zehn Jahre belaufen sich auf mehr als eine Million Euro. Das Geld floss unter anderem in den Austausch von Fenstern und Fassaden, wodurch sich ein Drittel der Heizkosten einsparen lässt. Neben barrierefreien Zugängen und automatischen Eingangstüren entstanden neue Toilettenanlagen sowie ein modernisiertes Jugendheim.

„Eine Riesenenttäuschung“

Die Finanzierung stemmte der Verein größtenteils aus eigener Kraft durch Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung. Bedeutende Schützenhilfe kam aus dem Ausland: Eine Stiftung aus Liechtenstein unterstützte die Bauvorhaben im letzten Jahrzehnt mit insgesamt 400.000 Euro. Während die Stadtgemeinde Lienz als verlässlicher Partner auftrat, steuerte das Land Tirol in den vergangenen zehn Jahren nur knapp über 15.000 Euro bei. „Für uns eine Riesenenttäuschung“, erklärt Präsident Meinhard Pargger.

Auf unsere schriftlichen Ansuchen erhalten wir nicht einmal eine Antwort. Meinhard Pargger, Kolping Lienz

„Es reicht uns nicht, wenn das Jahr des Ehrenamtes ausgerufen wird und in Sonntagsreden ehrenamtlich Tätige gepriesen werden. Wir in der Kolpingfamilie Lienz sind seit Jahrzehnten fast ausschließlich ehrenamtlich tätig und fühlen uns vom Land Tirol im Stich gelassen. Auf unsere schriftlichen Ansuchen erhalten wir nicht einmal eine Antwort, und die Einladungen, unser Haus und unsere Angebote zu besichtigen verhalten.“

Auch das Kolpingstüberl, ein kleines Lokal, wurde renoviert. © Kolping Lienz

Das Kolpinghaus nimmt im Osttiroler Gesellschaftsleben eine zentrale Rolle ein. Pro Jahr finden in den Seminarräumen und im Kolpingsaal über 400 Veranstaltungen statt, die zwischen 6.000 und 8.000 Besucher anlocken. Zudem beherbergt das Gebäude ein Jugendheim für Auszubildende sowie das Osttiroler Kinderbetreuungszentrum, das Eltern bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf unterstützt.