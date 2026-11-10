Maria Magdalena: Eine Geschichte voller Leidenschaft und Hingabe

Enrique Gasa Valgas lädt am 25. Februar zur Weltpremiere in die Dogana des Congress Innsbruck. – Noch gibt‘s Tickets!

Mit Maria Magdalena präsentiert das Innsbruck Winter Dance Festival eine eindrucksvolle Tanzinszenierung voller Emotion, Leidenschaft und Ausdruckskraft. In der Titelrolle fasziniert die französische Balletttänzerin Oumy Cissé. Nach ihrer Ausbildung in Marseille und Cannes führte sie ihre internationale Karriere zum Norwegischen Nationalballett und 2019 ans Landestheater Innsbruck, wo sie unter Enrique Gasa Valga begeisterte. Auch in der Amazon-Prime-Serie Étoile war sie zu sehen. Seit 2025 bereichert sie die Limonada Dance Company und verkörpert unter anderem Josephine Baker in Viva la Vida – A Tribute to Frida Kahlo.

Facettenreiches Festival

Doch das Festival hat noch viele weitere Facetten: Mit Viva la Vida – A Tribute to Frida Kahlo, Dancing Beethoven und The Soul of Korea treffen große Emotionen auf internationale Tanzkunst und explosive Bewegungsenergie. Auch abseits der Bühne wird Tanz zum Erlebnis: Ein Flashmob am 28. November lädt zum Mittanzen ein, während attraktive Abo-Aktionen besonderen Tanzgenuss versprechen. Und wer zu Weihnachten besondere Momente verschenken möchte, findet mit einer exklusiven Premierenparty zu Maria Magdalena, einem persönlichen Meet & Greet mit Enrique Gasa Valga und online einlösbaren Gutscheinen außergewöhnliche Geschenkideen.