Zäher Kampf gegen „Sprit-Aufschlag“: Tiroler zahlen noch immer am meisten
Der Kampf gegen den angeblichen "Tiroler Sprit-Aufschlag" verläuft zäh. Mehr als 400 Tankstellen wurden in den vergangenen vier Wochen kontrolliert, doch nach wie vor zahlen die Tirolerinnen und Tiroler deutlich mehr als beispielsweise die Burgenländer. 2,147 Euro kostete am gestrigen Montag der Liter Diesel in Tirol, womit der höchste Preis im Bundesländervergleich bezahlt wurde. Bei Superbenzin waren es 1,684 Euro, hier lag man gleichauf mit Salzburg an der Spitze.
Bundesweit wurde gestern im Durchschnitt für Diesel 2,098 Euro/Liter verlangt, bei Super waren es 1,669 Euro/Liter. Bei Diesel und Benzin war Oberösterreich mit 2,063 bzw. 1,656 Euro/Liter das günstigste Bundesland. Die geht als den Zahlen der Regulierungsbehörde E-Control hervor. Seit vorgestern haben die Spritpreise in allen Bundesländern leicht angezogen, liegen aber noch immer deutlich unter dem Wert zu Monatsbeginn im November. (TT.com, APA)
Land erhöht Druck
Kommentare