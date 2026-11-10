ISK Tirol: Tage der offenen Tür

Besuchen Sie am 25. November oder 09. Dezember den internationalen Schulcampus im Herzen der Stadt Kufstein!

Die International School Kufstein Tirol (ISK Tirol) lädt alle interessierten Familien herzlich ein, an den Tagen der offenen Tür vorbeizuschauen: am Mittwoch, 25. November 2026, um 17:30 Uhr sowie am Mittwoch, 09. Dezember 2026, um 09:00 Uhr.

In der ISK Tirol erwartet Schülerinnen und Schüler eine ganzheitliche und zukunftsorientierte Ausbildung – und das in der Unterrichtssprache Englisch. Sie bietet das renommierte International Baccalaureate (IB)-Programm an, das auf Forschung, Teamarbeit und Kommunikation setzt.

Kinder ab 10 Jahren (entsprechend der 5. Schulstufe) lernen nach einem modernen Curriculum, das sowohl auf die österreichische AHS-Unterstufe als auch auf das IB Middle Years Programme (MYP) abgestimmt ist.

Jugendliche ab 14/15 Jahren können die Oberstufe besuchen und schließen diese nach vier Jahren mit dem international anerkannten IB Diploma und der österreichischen Matura ab. Die Lehrinhalte bereiten die Jugendlichen optimal auf ihren Lebensweg und eine erfolgreiche Karriere in einer globalisierten Welt vor.

Die Schülerinnen und Schüler werden von österreichischen und internationalen Lehrpersonen unterrichtet. Diese Mischung ist ein zentrales Element der Schulphilosophie und ermöglicht eine hochwertige Ausbildung.

© ISK/Gretter

Excellent, healthy and happy

Die Schule richtet sich an motivierte Kinder und Jugendliche, egal welcher sozialer, kultureller oder religiöser Herkunft.

Direktor Ian Barnes erklärt: „Unser Ziel ist es, dass die Schülerinnen und Schüler zu unabhängigen und kritisch denkenden Menschen werden. Sie sollen in der Lage sein, Fragen zu stellen, Antworten zu finden und diese klar zu kommunizieren. Genau das sind die Fähigkeiten, die ihnen später im Studium und Berufsleben zugutekommen.“

Schulcampus entdecken

Die modernen Schulräumlichkeiten liegen auf dem, gemeinsam mit der Hochschule Kufstein Tirol genutzten, Bildungscampus im Zentrum der Stadt.

Nutzen Sie die Tage der offenen Tür, um sich ein persönliches Bild zu machen: am Mittwoch, 25. November 2026, um 17:30 Uhr sowie am Mittwoch, 09. Dezember 2026, um 09:00 Uhr. Schulleitung, Lehrende sowie Schülerinnen und Schüler stehen bereit, um Ihnen die Schule vorzustellen und Ihre Fragen zu beantworten.