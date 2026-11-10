Alte Bestmarke verdoppelt
Highline zwischen zwei Gondeln: Tiroler stellte neuen Weltrekord auf
Die Herausforderung für Florian Zoller lag vor allem in der beweglichen Konstruktion.
© Ötztal Tourismus
Ende Oktober hat der Tiroler Florian Zoller die längste Slackline der Welt überquert und damit einen neuen Weltrekord aufgestellt. 150 Meter über dem Boden mitten in den den Tiroler Alpen wurde der alte Rekord mehr als verdoppelt. Die Slackline wurde dabei zwischen zwei freischwebenden Gondeln montiert.
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