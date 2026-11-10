Ehrungen in Angerberg: Bürgermeister Walter Osl erhielt goldenen Ehrenring

Vom Speedskaten bis zum besten Waldhonig: Zahlreiche Persönlichkeiten aus Angerberg wurden vergangene Woche für ihre besonderen Leistungen geehrt. Darunter auch Bürgermeister Walter Osl selbst.

Angerberg – Von sportlichen Leistungen bis zu Lehrlingswettbewerb, über schulische und musikalische Erfolge bis hin zum besten Waldhonigs Österreich – damit haben sich zahlreiche Persönlichkeiten aus Angerberg eine Ehrung verdient. Diese wurde ihnen am 5. November bei der großen Ehrenfeier im Turnsaal der Volksschule Angeberg zuteil.

Die Veranstaltung im Turnsall der Volksschule war sehr gut besucht. © Gerda Penz

Zahlreiche Gäste, darunter Bezirkshauptmann Dr. Kurt Berek, mehrere Träger des Goldenen Ehrenrings der Gemeinde, Pfarrer Evarist Shayo und Pastoralassistentin Mona Mraz sowie die Mitglieder des Gemeinderates, waren zur Feier gekommen. Im Mittelpunkt standen aber jene Menschen, die sich mit ihrem Engagement besondere Verdienste erworben haben.

Langlaufen bis Taekwondo

Ausgezeichnet wurden Sportlerinnen und Sportler aus verschiedenen Vereinen und Disziplinen, und zwar von Langlaufclub, Schützengilde, Eisschützen, Eldorado Bike Team. Ebenso wurden Angerbergerinnen und Angerberger für ihre Erfolge im Speedskating sowie bei den Nationalen Sommerspielen der Special Olympics im Schwimmen, bei Tanzwettbewerben und im Taekwondo geehrt.

Groß war die Freude bei allen Ausgezeichneten. © Gerda Penz

Auch herausragende Erfolge in anderen Bereichen wurden gewürdigt. Dazu zählten ausgezeichnete Leistungen bei Lehrlingswettbewerben, schulische und musikalische Erfolge sowie Bildungsabschlüsse mit Auszeichnung. Ein Angerberger Imker mit dem österreichweit besten Waldhonig wurde vor den Vorhang geholt. Darüber hinaus wurden Personen für ihre langjährige und verantwortungsvolle Tätigkeit als führende Vereinsfunktionäre geehrt.

Goldener Ehrenring für Walter Osl

Auch Angerbergs Bürgermeister Walter Osl selbst wurde geehrt: Er erhielt den Goldenen Ehrenring. Damit würdigte die Gemeinde seine langjährige und erfolgreiche Tätigkeit sowie seine außergewöhnlichen Verdienste um das Gemeinwohl, heißt es in einer Aussendung der Gemeinde. Er engagierte sich über viele Jahre als Gemeinderat und Gemeindevorstand und steht der Gemeinde seit 2004 als Bürgermeister vor. Darüber hinaus bringt er sich als Vorstandsmitglied des Sozial- und Gesundheitssprengels ein.

Mehr Bilder vom Ehrenabend open_in_full © Gerda Penz © Gerda Penz © Gerda Penz © Gerda Penz © Gerda Penz © Gerda Penz

Für die feierliche musikalische Umrahmung sorgte eine junge Abordnung der Bundesmusikkapelle Angerberg-Mariastein. „Der Ehrenabend machte deutlich, dass eine lebendige Gemeinde von Menschen lebt, die sich mit Begeisterung und Verantwortungsbewusstsein einsetzen. Ob im Ehrenamt, Kultur, Ausbildung oder im Sport – die ausgezeichneten Leistungen sind ein wertvoller Beitrag für das Zusammenleben in Angerberg“, freut man sich bei der Gemeinde über einen gelungenen Abend, bei dem ein sichtbares Zeichen der Werschätzung gesetzt worden sei. (TT)

Die Ehrungen Insgesamt bekamen die Geehrten folgende Auszeichnungen verliehen: 36 Sportehrennadeln in Silber

in Silber 21 Sportehrennadeln in Gold

in Gold 3 Kulturehrennadeln in Silber

in Silber 3 Kulturehrennadeln in Gold

in Gold 4 Silberne Ehrenzeichen

Ehrenzeichen 1 Goldenes Ehrenzeichen

Ehrenzeichen 1 Goldener Ehrenring