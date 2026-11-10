Gemeinsam für eine gute Zukunft

Die TIROLER engagiert sich in Bereichen, die für die Zukunft Tirols von besonderer Bedeutung sind. Vorstandsdirektorin Isolde Stieg erklärt, warum Themen wie Pflege, Zusammenhalt und Klimaanpassung eng mit dem Selbstverständnis des Unternehmens verbunden sind.

Frau Stieg, was ist das Besondere an der TIROLER VERSICHERUNG?

Isolde Stieg: Die TIROLER ist ein Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit und damit in erster Linie ihren Kundinnen und Kunden verpflichtet. Unser Ziel ist daher langfristige Sicherheit und Nutzen für die Menschen in Tirol. Diese besondere Struktur ermöglicht es uns, nachhaltig zu handeln, in die Region zu investieren und Verantwortung über das eigentliche Versicherungsgeschäft hinaus zu übernehmen.

Sie setzen auf gesellschaftliches Engagement – wie zeigt sich das?

Stieg: Als Tiroler Unternehmen sind wir eng mit dem Land und den Menschen verbunden. Deshalb unterstützen wir Initiativen und Einrichtungen, die einen positiven Beitrag für die Gesellschaft leisten. Das reicht von Projekten in den Bereichen Bildung, Kultur und Sport bis hin zu sozialen Einrichtungen. Wichtig ist uns dabei, nicht nur finanziell zu unterstützen, sondern Partnerschaften einzugehen und gemeinsam Wirkung zu erzielen.

Zu unserem 200-Jahr-Jubiläum haben wir die Initiative FrauTIROLER ins Leben gerufen. Anfang dieses Jahres haben wir im Rahmen der zweiten Auflage wieder Fördergelder für Projekte vergeben, die sich gegen Gewalt an Frauen und Kindern wenden.

Warum engagiert sich die TIROLER im Bereich Klimaschutz?

Stieg: Die Auswirkungen des Klimawandels sind auch in Tirol immer stärker spürbar. Häufigere Starkregen, Muren, Hagel oder Stürme stellen viele Menschen vor große Herausforderungen. Mit der Initiative „Extremwetterfestes Tirol“ möchten wir das Bewusstsein für diese Risiken schärfen und konkrete Lösungen aufzeigen. Gemeinsam mit Expertinnen und Experten informieren wir darüber, wie sich Gemeinden, Betriebe und Privatpersonen besser schützen können. Prävention wird künftig eine noch wichtigere Rolle spielen.

Sie unterstützen auch den Curo-Award. Was hat der Curo mit Ihrem Unternehmen gemeinsam? Wie wichtig ist Ihrem Unternehmen das Thema Pflege?

Stieg: Der Curo-Award und unser Unternehmen verbindet, dass wir Menschen in schwierigen Lebenssituationen unterstützen. Das Thema Pflege betrifft letztlich jede und jeden von uns, direkt oder indirekt. Deshalb ist es uns auch als Arbeitgeber wichtig, für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Rahmenbedingungen zu schaffen, die ihnen ermöglichen, berufliche und private Verantwortung gut miteinander zu vereinbaren, insbesondere dann, wenn Angehörige pflegebedürftig werden oder schwer erkranken.