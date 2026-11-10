Apotheken-Dienstleistungen auf dem Vormarsch

Mehr Vorsorge für die Menschen, weniger Belastung für das Gesundheitssystem

Mit einer wachsenden Zahl von Dienstleistungen zur gesundheitlichen Vorsorge und Früherkennung entwickeln sich Tirols knapp 140 Apotheken mehr und mehr zu einem zentralen Ort der Gesundheit.

Niederschwelliger Zugang

Hinter dem großen Interesse der Bevölkerung an den verschiedenen pharmazeutischen Angeboten stehen der niederschwellige Zugang zu den Apotheken und ihre langen Öffnungszeiten, vor allem an den Wochenenden und in den Randzeiten, wenn viele Ordinationen geschlossen sind. „Diese neuen Offerte in der Apotheke, wie etwa Langzeitblutzuckerwert-Screenings, Vitamin-D-Spiegel-Messungen, Medikationsanalyse, assistierte Telemedizin und nicht zuletzt das 2027 beginnende Impfen, verbessern die Gesundheitsvorsorge der Menschen wesentlich, lassen sich leicht wahrnehmen und entlasten gleichzeitig das Gesundheitssystem. Alle diese Maßnahmen sind wirksam, treffsicher, nachhaltig und kosteneffizient“, betont Mag. pharm. Dr. Matthias König-Mitterhauser, und präzisiert: „Präventive Maßnahmen in den Apotheken erlauben den Gewinn von gesund nutzbarer Lebenszeit für die einzelne Person. Wissenschaftliche Studien bestätigen außerdem: Diese neuen Dienstleistungen reduzieren langfristig Kosten innerhalb des Gesundheitssystems. Wir haben also eine klassische Win-win-Situation.“

„Präventive Maßnahmen in den Apotheken erlauben den Gewinn von gesund nutzbarer Lebenszeit.“ Matthias Känig-Mitterhauser, Präsident der Tiroler Apothekerkammer

Personalisierte Prävention

Allerdings: Heute müssen Menschen selbst herausfinden, welche Vorsorge für sie sinnvoll ist und genau das soll sich ändern. Ein persönliches Präventionskonto auf der e-card, angebunden an bestehende eHealth-Strukturen, schlägt allen Versicherten auf Basis evidenzbasierter Kriterien die für sie passenden Maßnahmen vor. Der Datenschutz wird dabei natürlich strikt gewahrt.