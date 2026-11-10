Armut macht keine Ausnahme

Wenn am Monatsende kaum noch Geld übrigbleibt, wird jede Rechnung zur Belastung. Die Caritas hilft Menschen in Not. – Und braucht dazu Ihre Unterstützung.

Frau F. ist eine alleinstehende ältere Frau aus Tirol, die aufgrund steigender Lebenshaltungskosten zunehmend in finanzielle Schwierigkeiten geriet. Höhere Ausgaben für Mobilität, Lebensmittel und Energie ließen ihr Budget schrumpfen. Aus Sorge um ihre Zukunft suchte sie rechtzeitig die Caritas-Sozialberatungsstelle auf. Dort wurden Unterstützungsmöglichkeiten geprüft, eine Energiesparberatung vermittelt und der Zugang zu einem Sozialmarkt ermöglicht. Maßnahmen, die helfen, die laufenden Kosten zu senken und wieder etwas Sicherheit zu gewinnen.

Mit ihrer Situation ist Frau F. nicht allein. In Tirol gelten rund 92.500 Menschen als armutsgefährdet. Besonders betroffen sind Pensionist*innen, häufig Frauen, die viele Jahre Kinder oder Angehörige betreut und deshalb nur eingeschränkt erwerbstätig waren. Auch Alleinerzieher*innen und Menschen, die nicht in Österreich geboren sind, tragen ein erhöhtes Armutsrisiko.

Der Winter bringt Sorgen

Gerade die kalte Jahreszeit verschärft die Situation vieler Betroffener. Steigende Energiekosten zwingen manche Menschen dazu, zu überlegen, ob sie die Heizung einschalten können oder nicht. Gleichzeitig wird selbst die Anschaffung warmer Kleidung zur finanziellen Herausforderung. Armut zeigt sich dabei oft nicht auf den ersten Blick, begleitet die Betroffenen aber täglich.

Viele Jugendliche betroffen

Die Folgen sozialer Unsicherheit betreffen auch junge Menschen: Im Caritas-Jugendzentrum „Space“, das heuer sein zehnjähriges Bestehen feiert, kommen täglich 50 bis 100 Kinder und Jugendliche zusammen. Die Probleme, die viele von ihnen mitsichtragen, sind vielfältig und oft eng miteinander verknüpft: psychische Belastungen, familiäre Konflikte, Schulprobleme, Armut oder Sucht. Viele Jugendliche fühlen sich einem ständigen Leistungsdruck ausgesetzt und suchen einen Ort, an dem sie einfach da sein können.

Wie unmittelbar Armut im Alltag sichtbar wird, erleben die Mitarbeiter*innen der Caritas regelmäßig. Manche Jugendliche kommen direkt nach dem Aufsperren am frühen Nachmittag ins Space, ohne zuvor etwas gegessen zu haben. Deshalb wird dort gemeinsam gekocht. Wer Armut bekämpfen und gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken will, darf weder ältere Menschen noch die Jugend aus dem Blick verlieren – genau das hat sich die Caritas Tirol zum Ziel gesetzt.