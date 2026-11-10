KI ist im Alltag angekommen, klassisches Telefonat bleibt beliebt

Neue Studie zeigte: Mobilfunknutzer greifen trotz WhatsApp und Co. lieber zum Telefon. Acht von zehn Befragten nutzen bereits Künstliche Intelligenz.

Trotz Messenger-Diensten und wachsender Nutzung von Künstlicher Intelligenz bleibt das klassische Telefonat in Österreich gefragt. Das geht aus der Studie „Mobilfunkverhalten 2026“ hervor, den der Mobilfunkanbieter ventocom, der hinter der Marke HoT steht, gemeinsam mit dem Marktforschungsinstitut Marketagent erstellt hat. Für die Studie wurden rund 1000 Personen befragt.

Laut den Ergebnissen telefonieren 78 Prozent der Befragten überwiegend über das klassische Mobilfunknetz. Selbst in der besonders digitalaffinen Generation Z greift die Mehrheit demnach lieber zum regulären Anruf als zu Sprach- oder Videoanrufen über Messenger-Dienste.

„Lange war die Annahme, dass sich auch Telefonate wie die SMS zu Messengern verlagern“, sagte ventocom-Chef Claus Krammer, der den Posten im Frühjahr von seinem Vater und ventocom-Gründer Michael Krammer übernommen hat. Die Ergebnisse der Erhebung zeigten jedoch, dass klassische Telefongespräche für viele Menschen weiterhin eine wichtige Rolle spielten.

KI im Alltag angekommen

Die Studie widmet sich auch dem Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI). Demnach nutzen 79 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher KI zumindest gelegentlich. Besonders verbreitet ist die Technologie bei jüngeren Menschen, sie wird aber zunehmend auch von älteren Generationen genutzt. Einsatzbereiche sind etwa Recherchen, die Erklärung komplexer Themen und die Zeitersparnis im Alltag.

Skeptischer beurteilen die Befragten dagegen Chat- und Voicebots im Kundenservice. Ventocom setzt nach eigenen Angaben deshalb weiterhin auf persönliche Betreuung statt auf KI-gestützte Kundenkommunikation.

Schutz von Kindern

Ein weiteres Thema der Untersuchung ist die Nutzung sozialer Medien durch Kinder und Jugendliche. Als Risiken nennen die Befragten vor allem Suchtpotenzial, Cybermobbing und problematische Inhalte. Gleichzeitig werden Vorteile wie die Kommunikation mit Familie und Freunden sowie der Zugang zu Informationen hervorgehoben. Eine gesetzliche Beschränkung von Social Media für unter 14-Jährige wird von 59 Prozent der Befragten unterstützt.