TIROLERisch gsund in jeder Lebenslage

Von Bewegung über mentale Gesundheit bis zur Pflege: Mit „TIROLERisch gsund“ begleitet die TIROLER VERSICHERUNG ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit einem ganzheitlichen Gesundheitsangebot in allen Lebensphasen.

Gesund bleiben hat viele Facetten. Bewegung und körperliche Fitness gehören genauso dazu wie mentale Stärke & Unterstützung in herausfordernden Situationen. Denn manchmal stellt das Leben ganz konkrete Fragen: Was ist zu tun, wenn ein Familienmitglied plötzlich Pflege braucht? Wo gibt es Unterstützung, wenn persönliche oder familiäre Themen belasten? „Gesundheit hat für uns viele Seiten. Deshalb setzen wir auf Angebote, die unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter körperlich und mental stärken und ihnen auch dann zur Seite stehen, wenn das Leben herausfordernd wird“, erklärt Jane Platter, Leiterin Team Personalmarketing & Personalentwicklung und verantwortlich für das Gesundheitsmanagement der TIROLER.

„Gesundheit spielt nicht nur am Arbeitsplatz eine Rolle. Was uns privat beschäftigt, begleitet uns oft auch im Berufsalltag.“ Jane Platter, Leiterin Team Personalmarketing & Personalentwicklung

Wenn Pflege zum Thema wird

Wie wichtig die frühzeitige Information ist, zeigte ein Vortrag von Pflegeexpertinnen und Pflegeexperten bei der TIROLER. Im Mittelpunkt stand die Frage, wie sich Familien auf Situationen vorbereiten können, in denen durch Krankheit, Unfall oder das Älterwerden Pflege notwendig wird. Denn wer wichtige Fragen frühzeitig klärt, muss in einer belastenden Situation weniger Entscheidungen auf einmal treffen.

Mit der App „Alles CLARA“ bietet die TIROLER ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie deren Angehörigen professionelle Unterstützung rund um das Thema Pflege. Pflegeexpertinnen und Pflegeexperten helfen bei organisatorischen Fragen, zeigen passende Hilfsangebote auf und begleiten Betroffene und ihre Familien Schritt für Schritt und kostenfrei.

Als Partnerin des Curo Pflege-Awards setzt die TIROLER ein Zeichen der Anerkennung und des Dankes für die wichtige Arbeit von Pflegefachkräften. Auch bei anderen persönlichen und familiären Herausforderungen ist die TIROLER für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da. Über den Gesundheitsanbieter Mavie können sie und ihre Familien unter anderem psychologische Beratung und Coaching sowie Rechts- und Konfliktberatung in Anspruch nehmen, bei beruflichen ebenso wie bei privaten Anliegen. Yoga, Pilates, Aktivpausen, gemeinsame Laufevents und das eigene Fitnessstudio in der TIROLER Zentrale in Innsbruck ergänzen das Gesundheitsangebot.