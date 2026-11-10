Auf Papier statt digital
Dieses Gewinnspiel zieht seit 68 Jahren: Tiroler Stadt profitiert von Millionenumsatz
Bei der heurigen Weihnachtsaktion in Lienz wird wieder ein Auto verlost. In Zukunft könnte sich der Hauptpreis ändern, sagt City Ring-Obmann Rupert Becker.
© Oblasser, Cityring
Der Lienzer City Ring ist eine Vereinigung von mehr als 100 Unternehmen der Stadtgemeinde. Er schafft es mit seiner sehr traditionellen Weihnachts-Verlosung immer noch, die Kaufkraft in der Stadt zu halten. Behutsame Änderungen soll es dennoch geben, sagt der neue Obmann.
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