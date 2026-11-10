Mord an Fabian (8) in Deutschland: 30-Jährige zu lebenslanger Haft verurteilt

Tagelang suchten Hunderte Polizisten im Oktober 2025 nach dem achtjährigen Fabian, dann wurde seine verbrannte Leiche an einem Tümpel entdeckt. Ausgerechnet die Frau, die den Fund bei der Polizei meldete, stand später wegen Mordes vor Gericht. Nun ist die 30-Jährige in Deutschland zu lebenslanger Haft verurteilt worden.

Im viel beachteten Mordprozess um den achtjährigen Fabian aus Güstrow (Mecklenburg-Vorpommern) ist eine 30-Jährige am Dienstag zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Das Landgericht Rostock sah es als erwiesen an, dass die Frau – und damalige Ex-Freundin des Vaters – den Buben getötet hatte. Zudem stellte das Gericht die besondere Schwere der Schuld fest. Damit ist eine vorzeitige Haftentlassung nach 15 Jahren praktisch ausgeschlossen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Fabian war im Oktober 2025 tagelang vermisst worden. Hunderte Polizisten suchten nach dem Volksschüler, ehe am 14. Oktober seine Leiche an einem kleinen Ackertümpel bei Klein Upahl südwestlich von Güstrow gefunden wurde. Der Leichnam war nach der Tat angezündet worden.

Wie die TT zuvor berichtete:

Angeklagte meldete Leichenfund selbst

Die nun Verurteilte hatte den Leichenfund selbst bei der Polizei gemeldet. Zunächst erklärte sie, das tote Kind zufällig bei einem Spaziergang mit einer Freundin und Hunden entdeckt zu haben. Später räumte sie ein, dabei gelogen zu haben. Sie sei bereits am Vorabend zweimal mit jeweils einem anderen Bekannten an der Fundstelle gewesen.

Die Deutsche war jahrelang mit Fabians Vater liiert, die Beziehung endete im August 2025. Nach Auffassung der Staatsanwaltschaft stand der Achtjährige aus Sicht der Angeklagten einer Fortführung der Beziehung im Weg. Mittlerweile sind die 30-Jährige und Fabians Vater nach dessen Angaben wieder ein Paar.

In der Nähe dieses Tümpels wurde im Vorjahr die Leiche des 8-Jährigen gefunden. © Bernd Wüstneck

Verteidigung kündigte Rechtsmittel an

Die Staatsanwaltschaft sprach von einer geschlossenen und eindeutigen Indizienkette. Auch ohne Geständnis oder unmittelbare Tatzeugen habe es keine vernünftigen Zweifel an der Täterschaft gegeben. Die Angeklagte beteuerte dagegen während des mehr als 30 Prozesstage dauernden Verfahrens ihre Unschuld.

Bereits vor der Urteilsverkündung hatte sie angekündigt, im Fall eines Schuldspruchs Rechtsmittel einzulegen. Ihre Verteidiger hatten auf Freispruch plädiert und auf aus ihrer Sicht weiterhin offene Fragen verwiesen. Das Urteil ist daher noch nicht rechtskräftig. (APA, TT)

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