Gut wird immer kostbarer

Wasserversorgung gesichert: Wildschönauer Bergbahnen gerüstet für den Skiwinter

Betriebsleiter Martin Stampfer von den Wildschönauer Bergbahnen vor dem Speichersee.
© Toni Silberberger

Trotz trockener Sommermonate blicken die Wildschönauer Bergbahnen optimistisch auf die bevorstehende Wintersaison. Aufwändige Pumpanlagen sichern die Wasserversorgung für die technische Beschneiung bis auf 1800 Metern Höhe – doch das Gut wird für Tirols Seilbahnen immer kostbarer.

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