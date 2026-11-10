Gut wird immer kostbarer
Wasserversorgung gesichert: Wildschönauer Bergbahnen gerüstet für den Skiwinter
Betriebsleiter Martin Stampfer von den Wildschönauer Bergbahnen vor dem Speichersee.
© Toni Silberberger
Trotz trockener Sommermonate blicken die Wildschönauer Bergbahnen optimistisch auf die bevorstehende Wintersaison. Aufwändige Pumpanlagen sichern die Wasserversorgung für die technische Beschneiung bis auf 1800 Metern Höhe – doch das Gut wird für Tirols Seilbahnen immer kostbarer.
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