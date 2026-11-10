Wasserversorgung gesichert: Wildschönauer Bergbahnen gerüstet für den Skiwinter

Trotz trockener Sommermonate blicken die Wildschönauer Bergbahnen optimistisch auf die bevorstehende Wintersaison. Aufwändige Pumpanlagen sichern die Wasserversorgung für die technische Beschneiung bis auf 1800 Metern Höhe – doch das Gut wird für Tirols Seilbahnen immer kostbarer.