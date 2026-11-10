Frau verletzt
Rennradfahrer kollidierte in Innsbruck mit Fußgängerin
Auf regennasser Fahrbahn ist es am Dienstagvormittag in Innsbruck zu einem Zusammenstoß zwischen einem Rennradfahrer und einer Fußgängerin gekommen.
Der 47-jährige Biker war gegen 9.20 Uhr auf der Riedgasse in Richtung Osten unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 42 wollte die 45-jährige Fußgängerin die Straße überqueren. Dabei kam es auf der nassen Fahrbahn zur Kollision.
Die Frau wurde bei dem Unfall leicht verletzt und von der Rettung in die Klinik Innsbruck gebracht. Am Rennrad entstand Sachschaden. (TT.com)