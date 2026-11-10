Rennradfahrer kollidierte in Innsbruck mit Fußgängerin

Auf regennasser Fahrbahn ist es am Dienstagvormittag in Innsbruck zu einem Zusammenstoß zwischen einem Rennradfahrer und einer Fußgängerin gekommen.

Der 47-jährige Biker war gegen 9.20 Uhr auf der Riedgasse in Richtung Osten unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 42 wollte die 45-jährige Fußgängerin die Straße überqueren. Dabei kam es auf der nassen Fahrbahn zur Kollision.