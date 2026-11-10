Fast Food auf 2100 Metern: KFC-Lokale in italienischen Skigebieten sorgen für scharfe Kritik

In Cortina und Madonna di Campiglio sperren im Dezember zwei Fast-Food-Restaurants auf. Das sorgt für teils scharfe Kritik.

Hamburger statt Knödel: Die US-Schnellrestaurantkette Kentucky Fried Chicken (KFC) bringt ihre Fast-Food-Küche direkt auf die norditalienischen Skipisten und sorgt für Unmut. Am 5. Dezember sollen zwei KFC-Lokale in renommierten italienischen Skigebieten eröffnen, hieß es am Dienstag. Die beiden Standorte entstehen in Zusammenarbeit mit dem italienischen Betreiber SUPER G, der mit seinen Mountain Clubs Gastronomie, Musik und Après-Ski in die Berge bringt.

In Madonna di Campiglio zieht KFC auf 1700 Metern in der Gegend von Piana di Nambino ein. Noch höher hinaus geht es in Cortina: Auf 2123 Metern bekommt der Faloria Mountain Club im Gebiet Faloria-Cristallo einen amerikanischen Fast-Food-Gastgeber. Dort sollen eine Terrasse und große Fensterfronten den Blick auf die Dolomiten freigeben.

Diskussion über Ressource Bergwelt

Die Pläne der Fast-Food-Kette sorgen für Diskussionen. Der Präsident des Trentiner Alpenvereins, Christian Ferrari, erklärte, dass man sich weniger über Fast-Food-Restaurants als vielmehr über die Ausbeutung natürlicher Ressourcen im Zusammenhang mit neuen touristischen Bauprojekten in den Bergen Sorgen machen sollte. „Wenn die großen multinationalen Fast-Food-Konzerne an den Skipisten Einzug halten, zeigt das, dass die Entwicklung in Richtung eines oberflächlichen Tourismus ohne kulturellen Inhalt geht“, so Ferrari. Dasselbe gelte übrigens für den Bau von Wellnessanlagen und Schwimmbädern auf 2000 Metern Höhe.

Angesichts der vielen chinesischen, koreanischen und japanischen Touristen, die die Dolomiten besuchen, warten wir nun auf die Eröffnung einer Art Sushi-Schutzhütte. Carlo Alberto Zanella, Präsident des Südtiroler Alpenvereins CAI

Noch deutlicher bringt es der Präsident des Südtiroler Alpenvereins CAI, Carlo Alberto Zanella, auf den Punkt: Immer mehr Schutzhütten würden zu Luxusresorts – und kassierten dennoch öffentliche Förderungen. „Ich habe nichts gegen gebratenes Huhn, ganz im Gegenteil. Aber angesichts der vielen chinesischen, koreanischen und japanischen Touristen, die die Dolomiten besuchen, warten wir nun auf die Eröffnung einer Art Sushi-Schutzhütte“, wird er in italienischen Medien zitiert.

SUPER G sieht die Sache anders

Auch in Cortina ist bereits eine Debatte über die Identität der Bergwelt entbrannt. Gianpietro Ghedina, ehemaliger Bürgermeister des Olympiaortes und heutiger Gemeinderat, kritisiert den Einzug der Fast-Food-Kette scharf. Der Faloria sei ein symbolträchtiger Ort, der seit Generationen für Bergküche, Gastfreundschaft und die Tradition des Ampezzaner Tals stehe. Eine internationale Fast-Food-Marke passe nicht zu diesem Erbe.

SUPER-G-Gründer Andrea Baccuini sieht die Sache anders. „Gastfreundschaft muss die Vielfalt ihrer Gäste berücksichtigen, mehr Auswahl ermöglichen und neue Begegnungsmöglichkeiten schaffen.“ Mit seinen Mountain Clubs wolle das Unternehmen den Aufenthalt am Berg zu einem Erlebnis machen, das unterschiedliche Zielgruppen zusammenbringt. Die Partnerschaft mit einer international bekannten Marke wie KFC passe in diese Strategie.

Beide Lokale werden direkt von KFC betrieben

Beide Lokale werden direkt von KFC betrieben und bleiben bis zum Ende der Wintersaison geöffnet. Auf der Speisekarte stehen bekannte Klassiker der Kette: knusprige Tender Crispy, scharfe Chicken Wings, Burger, Beilagen und die berühmten Chicken Buckets.