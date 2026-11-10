Gesundheitsvorsorge für junge Tiroler immer wichtiger

Lange Wartezeiten, der Wunsch nach mehr Wahlmöglichkeiten und ein wachsendes Gesundheitsbewusstsein: Private Gesundheitsvorsorge wird auch für junge Menschen in Tirol zunehmend zum Thema.

Die eigene Gesundheit frühzeitig abzusichern, gewinnt an Bedeutung – auch in Tirol. Einen Grund dafür zeigt die Gesundheitsstudie 2026 der Wiener Städtischen: 44 Prozent der Österreicher haben den Eindruck, dass sich die medizinische Versorgung im vergangenen Jahr verschlechtert hat. Rund ein Drittel wartet länger als zwei Monate auf einen Termin bei Fachärzten mit Kassenvertrag. „Österreich verfügt weiterhin über ein sehr gutes öffentliches Gesundheitssystem. Gleichzeitig erleben viele Menschen lange Wartezeiten oder eine eingeschränkte Verfügbarkeit von Terminen. Wir können beobachten, dass damit auch in Tirol der Wunsch nach mehr Wahlfreiheit, Flexibilität und Planbarkeit steigt“, sagt Walter Peer, Landesdirektor der Wiener Städtischen Versicherung in Tirol.

„Wer früh einsteigt, profitiert in der Regel von einer günstigeren Prämie und kann den Versicherungsschutz langfristig an die eigene Lebenssituation anpassen.“ Walter Peer, Landesdirektor der Wiener Städtischen Versicherung in Tirol

Früh vorsorgen liegt im Trend

Dieser Wunsch nach zusätzlicher Absicherung zeigt sich besonders bei der jungen Generation. Sechs von zehn der 16- bis 35-Jährigen halten eine private Krankenversicherung für wichtig. Auch bei der Wiener Städtischen wird der Trend zum frühen Einstieg deutlich: Das Durchschnittsalter beim Abschluss liegt bei 28 Jahren, bereits jeder dritte Neukunde ist jünger als 20 Jahre. Oft sind es Eltern, die für ihre Kinder frühzeitig eine entsprechende Absicherung abschließen. Damit wird private Gesundheitsvorsorge auch für junge Tiroler und Familien immer früher zum Thema.„Wer früh einsteigt, profitiert in der Regel von einer günstigeren Prämie und kann den Versicherungsschutz langfristig an die eigene Lebenssituation anpassen“, so Peer.

Movember rückt Männervorsorge in den Fokus

Gesundheitsvorsorge bedeutet weit mehr als Absicherung für den Krankheitsfall. Sie beginnt bei Prävention und einem bewussten Umgang mit der eigenen Gesundheit. Im November rückt mit dem sogenannten „Movember“ ein Aspekt besonders in den Fokus: Männergesundheit und die Bedeutung frühzeitiger Vorsorge. Denn die Frage, wie wir möglichst lange gesund bleiben, betrifft Männer genauso – trotzdem wird über Männergesundheit und Vorsorge oft weniger offen gesprochen. Der Aktionsmonat setzt genau hier an und schafft zusätzliche Aufmerksamkeit für das Thema.

Diesen Präventionsgedanken greift die Wiener Städtische mit dem BESSER-LEBEN-Wohlfühlpaket als Ergänzung zur Sonderklasse auf. Es umfasst Leistungen von Vorsorgeuntersuchungen über mentale Gesundheitsprogramme bis hin zu Fitnessclub-Mitgliedschaften und Wellness-Aufenthalten. „Gesundheitsvorsorge bedeutet für uns, Menschen nicht erst im Krankheitsfall zu begleiten. Wir wollen von der Prävention und Vorsorge über die Behandlung bis hin zur Nachsorge eine verlässliche Gesundheitspartnerin sein – und das unabhängig vom Geschlecht“, betont Peer.