Meghan sollte in Brüssel sprechen, dann blieb sie plötzlich stumm

Während Prinz Harry in Brüssel vor den Gefahren sozialer Medien warnte, blieb Herzogin Meghan vor den Kameras stumm – wenige Tage nach der Festnahme ihres Vaters.

Eigentlich war bei ihrem ersten öffentlichen Auftritt seit der Festnahme ihres Vaters eine gemeinsame Rede mit Prinz Harry geplant. Doch vor den Medien ergriff nur Harry das Wort. Meghan schwieg? Die britische Zeitung The Daily Telegraph zitierte zuvor eine nicht näher genannte Quelle aus dem Umfeld des Paares. Meghan sei „im Moment emotional nicht stark genug“, um öffentlich zu sprechen.

Im Hintergrund stehen schwere Vorwürfe gegen ihren Vater Thomas Markle. Der 82-Jährige wurde vergangene Woche in den USA festgenommen. Ihm wird vorgeworfen, kinderpornografisches Material besessen zu haben. Markle weist die Vorwürfe zurück. Meghan zeigte sich erschüttert und äußerte Mitgefühl mit den mutmaßlichen Opfern. Zugleich deutete sie an, dass die Vorwürfe mit dem seit Jahren andauernden Zerwürfnis mit ihrem Vater zu tun haben.

Einsatz für digitalen Kinderschutz

Während die 45-jährige Meghan schwieg, sprach Harry (42) über den Schutz von Kindern im Internet. Das Paar unterstützte in Brüssel die Eröffnung der Ausstellung „Lost Screen Memorial“ im Europäischen Parlament. Sie erinnert an verstorbene Kinder und Jugendliche, die etwa unter Cybermobbing gelitten hatten.

Harry forderte Tech-Unternehmen auf, ihre Produkte sicher für Kinder zu machen – und das auch nachzuweisen. Besonders das süchtig machende Design vieler Online-Plattformen bereite ihm Sorgen. „Ihre Aufmerksamkeit wird gekauft und verkauft, und wir sehen den Preis“, sagte der britische Royal. Damit nahm Harry die Plattformbetreiber direkt in die Pflicht. Sie müssten zeigen, dass der Schutz von Kindern bereits bei der Entwicklung ihrer Angebote mitgedacht wird.