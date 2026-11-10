🎧 Der spontane TT-Podcast

„Sarah Thonig, was tuasch grad?“: Ein kurzer Anruf beim „Rosenheim Cops“-Star

Sarah Thonig schickt Grüße vom Zahnarzt.
© Sarah Thonig

Zwischen Zahnarzttermin und Interview-Marathon hebt Sarah Tonig ab. Die Schauspielerin Sarah Thonig spricht über den Start der neuen „Rosenheim Cops“-Staffel, ihren in Tirol gedrehten Kinofilm und die Frage, wie viel Dialekt eigentlich in ihr steckt.

🎧 Podcast | Was tuasch grad, Sarah Thonig?

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