🎧 Der spontane TT-Podcast
„Sarah Thonig, was tuasch grad?“: Ein kurzer Anruf beim „Rosenheim Cops“-Star
Sarah Thonig schickt Grüße vom Zahnarzt.
© Sarah Thonig
Zwischen Zahnarzttermin und Interview-Marathon hebt Sarah Tonig ab. Die Schauspielerin Sarah Thonig spricht über den Start der neuen „Rosenheim Cops“-Staffel, ihren in Tirol gedrehten Kinofilm und die Frage, wie viel Dialekt eigentlich in ihr steckt.
🎧 Podcast | Was tuasch grad, Sarah Thonig?
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