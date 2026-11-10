Trumps „Kriegsminister“ Pete Hegseth muss um seinen Job kämpfen

Pentagon-Chef Hegseth könnte nach der Kongresswahl in den USA zum politischen Bauernopfer werden – aber eher nicht per Amtsenthebung.

Schon am Mittwoch könnte das US-Repräsentantenhaus darüber abstimmen, ob gegen den selbst ernannten „Kriegsminister“ Pete Hegseth ein Amtsenthebungsverfahren eingeleitet wird. Aber davon hängt seine politische Zukunft eher nicht ab.

Wer betreibt die Amtsenthebung?

Der republikanische Abgeordnete Thomas Massie. Er wirft Hegseth acht Verstöße gegen Verfassung und Gesetze vor, darunter den Iran-Krieg ohne Bewilligung durch den Kongress, außergerichtliche Tötungen von mutmaßlichen Drogenschmugglern sowie die Entführung von Venezuelas Staatschef Nicolás Maduro.

Was steht politisch dahinter?

Viele Amerikaner verbinden Heg­seth mit dem Iran-Krieg, der als ein Grund für die Niederlage der Republikaner bei der Kongresswahl gilt. Außerdem stößt es vielen Kongresspolitikern sauer auf, wie der ideologische Hardliner bei den Streitkräften umrührt und sie politisiert. Im Namen eines „Kriegerethos“ wirft er Frauen und Schwarze aus den Führungsrängen und empfiehlt Gebete und Testosteron.

Ist eine Mehrheit für ein Amtsenthebungsverfahren realistisch?

Durchaus. Im alten Repräsentantenhaus (das neu gewählte tritt erst Anfang Jänner zusammen) ist die republikanische Mehrheit sehr knapp. Die Demokraten dürften geschlossen für ein Verfahren stimmen. Massie braucht dann nur noch drei Republikaner. Und es gibt viele, die nichts mehr zu verlieren haben – wie Massie selbst. Präsident Donald Trump hatte dafür gesorgt, dass der parteiinterne Kritiker in der Vorwahl unterliegt und damit sein Mandat verliert.

Dann wird Hegseth also des Amtes enthoben?

Nein. Wenn das Repräsentantenhaus ein Verfahren einleitet, geht der Fall zu einer Art Verhandlung in den Senat. Am Ende braucht es für die Amtsenthebung eine Zweidrittelmehrheit. Das gilt als nahezu ausgeschlossen.

Endet das Verfahren mit der Legislaturperiode?

Nein. Kommt es heuer nicht mehr zu einem Abschluss, muss der nächste Kongress das Thema weiterführen. Dann haben zwar die Demokraten in beiden Häusern die Mehrheit. Das dürfte aber nichts daran ändern, dass eine Sperrminorität der Republikaner im Senat dem „Kriegsminister“ die Mauer macht.

Kann Hegseth weitermachen?

Nicht unbedingt. Er muss zwar keine formale Amtsenthebung durch den Kongress fürchten. Aber es ist nicht ausgeschlossen, dass Präsident Trump ihn fallen lässt, wenn er ein politisches Bauernopfer oder Verhandlungsmasse benötigt.